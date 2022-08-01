«الهدف الخامس» يستعرض أولويات المرحلة المقبلة

دبي (الاتحاد)

عقد المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة اجتماعه الأول للدورة الثانية برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، استعرض خلاله رؤى وأهداف المرحلة القادمة. كما ناقش مجالات العمل ذات الأولوية في إطار تشكيله الجديد للدورة 2021- 2023. ويضم المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في عضويته خبرات متنوعة في التوازن بين الجنسين لشخصيات تنتمي لبلدان مختلفة، تشمل عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد نائباً للرئيس، ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي (سويسرا)، وبينيلوب ناس، رئيس الشؤون العامة الدولية والاستدامة بشركة يو بي اس (الولايات المتحدة الأميركية)، ورولا أبومنة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، ممثلةً عن القطاع الخاص بدولة الإمارات، وإيلينا سيجل، المؤسس الشريك لشركة إيه تي كيرني، وهي خبيرة في التوازن بين الجنسين والتحولات الحكومية والسياسات العامة، وميثاء شعيب، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة دوكاب، ممثلةً للشباب.

مشاريع مبتكرة

وخلا الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعربت منى المري عن سعادتها بإجراء هذا الحوار الذي يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار والعمل معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، مقدمة نبذة تعريفية للأعضاء عن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي تم إطلاقها خلال النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018، وتعد شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص وبمشاركة الشباب، للعمل معاً للإشراف على المشاريع المبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على المستويين الوطني والعالمي، كما أعربت عن ثقتها بأن الخبراء من أعضاء المجلس العالمي للهدف الخامس سيساهمون بأفكار مبتكرة للتوصل إلى حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات الاستدامة والمساواة بين الجنسين إلحاحاً في عصرنا.

إنجازات

أشارت المري إلى إنجازات المجلس في الدورة الأولى، فقد عمل عبر القطاعات والبلدان لتطوير مجموعة أدوات لترسيخ التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، مضيفةً أن هذا المورد، الذي أصبح جاهزاً للإطلاق، يشتمل على أفضل ممارسات السياسات والتشريعات والبرامج من جميع أنحاء العالم، والتي تم تطبيقها وإثبات أنها تقود إلى المساواة بين الجنسين في الاقتصاد والوصول إلى العدالة، وفي حقوق الإنسان، والبرلمانات، وخلال الأزمات.

وأشادت بدعم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس حرص حكومة دولة الإمارات على دعم رؤى الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي عملت على تطويرها وتبنيها، وقادت جهوداً عالمية متنوعة لتحقيقها.