«وام» و«يونا» تعرفان بالكونغرس العالمي للإعلام

جدة (وام)

نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا»، أمس، ورشة عمل افتراضية لوكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد للتعريف بـ«الكونغرس العالمي للإعلام»، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك». شهدت الورشة مشاركة ممثلي أكثر من 40 وكالة أنباء رسمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وكالات الأنباء في الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة وبانتشار جغرافي يغطي أربع قارات.وكشف محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) في كلمة ألقاها نيابة عنه علي يوسف السعد، نائب مدير عام (وام) بالإنابة، عن أن الكونغرس العالمي للإعلام سيجمع نخبة عالمية من صناع الإعلام في المجالات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والوسائط المتعددة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد بن عبدربه اليامي، المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإٍسلامي، إن الكونغرس العالمي للإعلام يأتي في ظل التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، سواءً على صعيد تقنيات الإنتاج أو على صعيد استهلاك المحتوى الإعلامي والمعلوماتي، مشدداً على أنَّ وكالات الأنباء مطالبة أكثر من غيرها بمواكبة هذه التطورات للحفاظ على دورها مصدراً إخبارياً موثوقاً، وتعزيز حصتها في المشهد الإخباري الدولي. واعتبر اليامي، الكونغرس فرصة غير مسبوقة لوكالات الأنباء الأعضاء للتعرف على أفضل التجارب العالمية في مجال الإعلام والاتصال واستكشاف أحدث الابتكارات، سواء على صعيد المحتوى، أو على صعيد بناء المنصات الإعلامية. وقدم ناتان واوغ، مدير إدارة الفعاليات في «كابيتال للفعاليات»، عرضاً تعريفياً عن الكونغرس العالمي للإعلام، متوقعاً أن يشهد المؤتمر نقاشات حول الابتكار، وإطلاق منتجات حديثة، وعقد ورش عمل وحلقات نقاش بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، إضافة إلى جلسات خاصة عن الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الكونغرس العالمي للإعلام سيوفر حاضنة للابتكار والشركات الناشئة ومنح الأفراد والمؤسسات الفرصة لإظهار قدراتهم وتمكين الشركات الناشئة من تقديم أفكارها التجارية للمساهمين، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر. وأشار إلى أن الكونغرس سينظم برنامجاً خاصاً لتعزيز الفرص التجارية بين العارضين، والمشترين الدوليين والإقليميين الذين سيستضيفهم من الرؤساء التنفيذيين وملاك الشركات وممن يتمتعون بقوة شرائية كبيرة.