أمطار على مختلف المناطق وتحذير من ارتياد الأودية وتجمعات المياه

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، أدت إلى جريان الأودية، نتيجة حالة جوية تشهدها الدولة، تمتد حتى يوم بعد غد الخميس.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة وجريان الأودية على بعض المناطق الشرقية والجبلية، وشدد على الجمهور عدم ارتياد الأودية عند هطول الأمطار، خاصة على المناطق الجبلية، وبأي كمية كانت، إذ أنها تؤدي إلى جريان أودية وسيول.

ودعا المركز إلى عدم الاقتراب من الوديان لأن قوة اندفاع المياه شديدة وهائلة تجرف أي شيء أمامها، خاصة أن ارتفاع بعض الجبال يصل إلى 1000 متر. كما دعا المركز السائقين إلى التوقف في أماكن آمنة، وليس بالوديان أو وسط الطريق أو أماكن تجمعات المياه.

وكشف المركز عن حالة جوية بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 4 أغسطس الجاري، وقال المركز في تقرير له عن الحالة: «تأتي هذه الحالة نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري (ITCZ) الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب، ويؤدي ذلك إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى، مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة».

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة للفترة حتى الخميس المقبل: يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة، تكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، تبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان قد يضطرب أحيانا مع السحب.. وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة وأنه مستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز.

سمات مناخ أغسطس

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن السمات المناخية لشهر أغسطس الجاري تعد امتداداً لشهر يوليو الماضي من حيث ارتفاع درجة الحرارة، كما يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

ولفت تقرير للمركز إلى تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه، بامتداد خط التقارب بين المدارين والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

كما تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً..