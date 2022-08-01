تواصل أعمال رفع أضرار الأمطار في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

تواصل العمل في إمارة الفجيرة لإزالة الأضرار الناتجة من الحالة الجوية التي تأثرت بها الإمارة بتكاتف جميع المؤسسات المختصة فيها، وبدعم مؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في حملات التنظيف من خلال عمالها وكوادرها، إضافة إلى مشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين من مختلف مدن الدولة، وعلى رأسها منتسبو حملة «الأيدي الوفية» ومبادرة مكتب سمو ولي عهد الفجيرة «معكم يداً بيد». وأكدت بلدية الفجيرة أن فرق عملها تعمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة الأضرار وفتح الطرق المتأثرة، ومساعدة الأسر المتضررة، والمساهمة بإخراج المركبات العالقة بالطرق، وتنظيف شوارع وطرقات الإمارة. وأكدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن أهمية دعم الجهود الوطنية والمساهمة في تخطي التحديات الطبيعية عبر كوادرها وإمكانياتها الفنية التي سخرتها للعمل المتواصل منذ بداية الحالة الجوية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتعاون مع الجهات الخاصة للتعافي وعودة الأمور إلى طبيعتها. وأعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة افتتاح عدد من الطرق المتأثرة، حيث أعلنت افتتاح طريق الفجيرة قدفع الحيوي الذي تأثر بالحالة الجوية، كما دعت القيادة في توجيهاتها للجمهور أصحاب المركبات المتضررة بالتسجيل إلكترونياً على موقعها للحصول على شهادة أضرار مركبة. وأكد عدد من المواطنين تجاوبهم مع تعليمات الجهات المختصة، حيث بدأ المتضررون بتحريك مركباتهم العالقة التي انحصرت في مختلف الطرق المتأثرة بالحالة الجوية، وتجاوبهم مع دعوة القيادة العامة لشرطة الفجيرة للتسجيل إلكترونياً لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة ضرر المركبة. وقال المواطن أحمد الحمادي: علقت مركبتي على طريق الفجيرة قدفع باتجاه خورفكان وقد تركتها مثل الآخرين لتوقفها تماماً بسبب غمر المياه، وقد حركتها أمس بناء على طلب الشرطة عبر آلية حمل المركبات لأقوم بالتسجيل واستكمال الإجراءات.

وقال عبدالله الظنحاني: غمرت المياه مركبتي بالكامل، والآن بعد تخطي الأزمة ساعدتني الجهات المختصة برفعها وسأستكمل إجراءات التعويض. وقال سيف الحفيتي من منطقة سكمكم: بعد إعلان لجنة حصر المتضررين في الفجيرة عن إطلاق رابط للتسجيل، سأتوجه مباشرة للتسجيل وأنا كلي ثقة بدعم حكومتنا لنا، التي كانت تقف بجانبنا منذ بداية المنخفض الجوي الذي أثر بمنطقة سكمكم بشكل كبير وغمر معظم منازلها بالمياه.