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حمد سهيل الخييلي يخصص 206 غرف فندقية للأسر المتضررة من الأمطار في الفجيرة

حمد سهيل الخييلي يخصص 206 غرف فندقية للأسر المتضررة من الأمطار في الفجيرة
2 أغسطس 2022 01:32

أبوظبي (وام)

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خصص حمد سهيل عويضة الخييلي «مالك فندق كونكورد الفجيرة» 206 غرف وأجنحة بالفندق لإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية من الدولة، إلى جانب توفير ثلاث وجبات يومياً للمتأثرين إلى أن تنجلي ظروفهم الراهنة ويعودوا إلى مساكنهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المختصة في الفجيرة. وبلغت الطاقة الاستيعابية للفندق 2013 شخصاً من المتأثرين تم تسكينهم في أعقاب الأمطار والسيول مباشرة.
وجاءت مبادرة حمد سهيل الخييلي تعزيزاً لجهود الهلال الأحمر ومختلف الجهات على جميع المستويات في إيواء المتضررين. وعملت إدارة الفندق وفق مبادرته على تقديم أفضل الخدمات للأسر وتوفير رعاية خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال منهم. 
وأعربت هيئة الهلال الأحمر عن شكرها وتقديرها لحمد سهيل الخييلي على مبادرته بدعم الجهود المبذولة في الدولة على المستويات كافة لتعزيز قدرة المتأثرين من الأمطار والسيول على تجاوز ظروفهم الراهنة.. مشيرة إلى أنه مساند وداعم دائم لبرامج الهيئة الإنسانية والتنموية محلياً وخارجياً.

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