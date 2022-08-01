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بلدية أبوظبي تفتتح «حديقة المعرض النباتي»

سيف بدر القبيسي والحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
2 أغسطس 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي «حديقة المعرض النباتي» بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، كمعرض نباتي يحتوي على معظم أنواع النباتات، والأشجار، وشجيرات الزينة المستخدمة في أعمال التجميل الطبيعي في أبوظبي.
تهدف المبادرة إلى تعريف أفراد المجتمع بأنواع الأشجار والنباتات المستعملة في التجميل الطبيعي مما يعزز مستوى الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة عليها والتشجيع للمساهمة في التشجير، واستخدام مواد معاد تدويرها أو إعادة استخدامها، ويخدم المعرض معظم شرائح المجتمع من القاطنين داخل مدينة أبوظبي وخارجها، بالإضافة إلى زوار العاصمة.
وتنبع أهمية إنشاء الحديقة النباتية كمبادرة ضمن مبادرات تفعيل المناطق الزراعية المفتوحة، والاستفادة منها في إضافة مرافق خدمات مجتمعية جديدة تخدم المجتمع، وتشجع على السياحة، وجذب الزوار.
وقد قامت فكرة المبادرة على إعادة تأهيل الحديقة المفتوحة باستخدام مواد معاد تدويرها، حيث بلغت مساحة الحديقة 2200 متر مربع، واحتوت على أغلب الأشجار المستخدمة في عمليات التجميل الطبيعي، وشملت الأشجار المزهرة، والمثمرة، والنخيل، وغيرها من النباتات.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
سيف بدر القبيسي
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