«مستقبل البيئة» في ورشة بلدية الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات بلدية الحمرية للتعاون مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي في إطلاق البرامج والفعاليات والمبادرات التي تستهدف المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي الثامن والعشرين 2022، المقام تحت شعار (عطلتنا غير)، قدم فريق عمل البلدية ورشة عمل حملت عنوان «مستقبل البيئة في حقيبتك» وتهدف إلى توعية المشاركين من الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وتسلط الضوء على أهمية الحد من التلوث، بالإضافة إلى أهمية استخدام الأكياس الصديقة للبيئة بديلاً عن الأكياس البلاستيكية، وتنمية مهارات وقدرات المشاركين في مجال إعادة التدوير والاستفادة المثلى من المواد التالفة.

وعرفت كل من أسماء المهيري وشيخة الشامسي من قسم العلاقات العامة في بلدية الحمرية المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي بأهم الطرق لإعادة التدوير البيئي وتقديم ورشة تفاعلية حيال أضرار البلاستيك على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى التعرف على فوائد إعادة التدوير في الحد من تلوث مياه البحار والمحيطات والأنهار من رمي النفايات الصلبة وتهديد الأحياء البحرية، بجانب المحافظة على نقاء الهواء، وتقديم مشغولات يدوية للأطفال لإعادة تدويرها كتطبيق عملي لإنتاج أكياس صديقة للبيئة من الأقمشة المعاد تدويرها.

وأفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بأن مشاركة البلدية تأتي لتحقيق العديد من النتائج والمستهدفات التي تتمثل في تنمية مهارات المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي الثامن والعشرين 2022 وإضفاء مفاهيم الإتقان وجودة العمل في كافة الأعمال.