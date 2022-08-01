الثلاثاء 2 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مستقبل البيئة» في ورشة بلدية الحمرية

«مستقبل البيئة» في ورشة بلدية الحمرية
2 أغسطس 2022 01:32

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة

ضمن فعاليات بلدية الحمرية للتعاون مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي في إطلاق البرامج والفعاليات والمبادرات التي تستهدف المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي الثامن والعشرين 2022، المقام تحت شعار (عطلتنا غير)، قدم فريق عمل البلدية ورشة عمل حملت عنوان «مستقبل البيئة في حقيبتك» وتهدف إلى توعية المشاركين من الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وتسلط الضوء على أهمية الحد من التلوث، بالإضافة إلى أهمية استخدام الأكياس الصديقة للبيئة بديلاً عن الأكياس البلاستيكية، وتنمية مهارات وقدرات المشاركين في مجال إعادة التدوير والاستفادة المثلى من المواد التالفة.
وعرفت كل من أسماء المهيري وشيخة الشامسي من قسم العلاقات العامة في بلدية الحمرية المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي بأهم الطرق لإعادة التدوير البيئي وتقديم ورشة تفاعلية حيال أضرار البلاستيك على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى التعرف على فوائد إعادة التدوير في الحد من تلوث مياه البحار والمحيطات والأنهار من رمي النفايات الصلبة وتهديد الأحياء البحرية، بجانب المحافظة على نقاء الهواء، وتقديم مشغولات يدوية للأطفال لإعادة تدويرها كتطبيق عملي لإنتاج أكياس صديقة للبيئة من الأقمشة المعاد تدويرها.
وأفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بأن مشاركة البلدية تأتي لتحقيق العديد من النتائج والمستهدفات التي تتمثل في تنمية مهارات المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي الثامن والعشرين 2022 وإضفاء مفاهيم الإتقان وجودة العمل في كافة الأعمال.

الإمارات
بلدية الحمرية
الشارقة
الحمرية
آخر الأخبار
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
الإمارات
3 أشهر.. وينطلق «المستكشف راشد» إلى القمر
اليوم 01:36
أرشيفية
عربي ودولي
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب
اليوم 01:36
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
الإمارات
إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الفحص الطبي للإقامة
اليوم 01:36
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية
اليوم 01:36
استخدام الهاتف خلال القيادة أحد عوامل ارتكاب الحوادث (أرشيفية)
الإمارات
«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2022
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©