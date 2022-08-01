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9.1 مليون درهم مساعدات سكنية من «خيرية الشارقة» خلال النصف الأول

9.1 مليون درهم مساعدات سكنية من «خيرية الشارقة» خلال النصف الأول
2 أغسطس 2022 01:32

الشارقة (وام)

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات سكنية لصالح 5685 مستفيداً بتكلفة 9.1 مليون درهم، شملت ترميم وتأثيث بيوت عدد من الحالات غير المقتدرين، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن آخرين من المتعثرين في السداد، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم، وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي، ويحفظ للأسرة ترابطها. وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو المعوزين كافة إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك التواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80014 للتعرف على التفاصيل كافة المتعلقة بالمساعدة.

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