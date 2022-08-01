«الجندي» تستعرض أخبار جديد السلاح والتطورات التكنولوجية

أبوظبي (وام)

استعرضت مجلة «الجندي» التي تصدرها وزارة الدفاع في عددها لشهر أغسطس الجاري عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية، راصدة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.. وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار» فيما خصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر أغسطس 2022 للحديث عن «التداعيات الاستراتيجية لتوقيع اتفاق أمني بين الصين وجزر سليمان» بينما أعدت المجلة دراستين بعنوان: «أسلحة الدقة العالية قوه تدميرية كبرى تتسابق على اقتنائها الجيوش»، و«نزع السلاح وضبط التسلح».

وتعرض مجلة «الجندي» في عددها الجديد لقاءً مع «آنا كارين روزين» المدير العام لشركة ساب في دولة الإمارات العربية المتحدة الذى تحدث عن مجالات عمل الشركة ومنتجاتها واستثماراتها وأحدث مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.