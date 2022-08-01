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شرطة أبوظبي تنظم دورة «مهارات الفروسية»

زايد بن حمد بن حمدان في لقطة تذكارية مع خريجي الدورة (من المصدر)
2 أغسطس 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حفل تخريج أول دورة تأسيسية للتدريب والتأهيل على الفروسية للعاملين في قيادة الوحدات المساندة بأبوظبي من فئة صف الضباط والأفراد.
وركزت الدورة التي استمرت 3 أشهر على تدريب الفرسان على كيفية التعامل مع الخيول من خلال رعايتها ومتابعتها، وتحسين مستوى أداء الفرسان وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التدريبية ورفع كفاءتهم التخصصية في أعمال الفروسية والإلمام بالإجراءات المطلوبة في التعامل مع الخيول.
حضر الحفل المقدم خالد علي الجنيبي رئيس قسم الفروسية بالوكالة في قيادة الوحدات المساندة بأبوظبي وعدد من رؤساء أقسام إدارة الدوريات الخاصة والضباط وضباط الصف بشرطة أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
زايد بن حمد بن حمدان
الفروسية
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