إقبال لافت على «أصدقاء الشرطة 2022 الشارقة»

الشارقة (وام)

شهد البرنامج الصيفي «أصدقاء الشرطة» في نسخته الـ 35 إقبالاً لافتاً من جانب الطلبة في الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 16 سنة، حيث سجلت هذه النسخة أكثر من 400 طالب وطالبة في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية. ويهدف البرنامج الصيفي الذي بدأ من 4 من يوليو الماضي وحتى 3 من أغسطس الجاري إلى رعاية النشء واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس القيم الإيجابية وروح الانضباط في نفوسهم، حيث تحرص شرطة الشارقة على عقد برنامجها الصيفي سنويا لبناء القيم ‏الثقافية والأمنية لدى الأطفال والناشئين.

وقال الملازم أول جاسم محمد مدير فرع التدريب الرياضي في الأكاديمية إن الدورة الحالية أستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة على مستوى الإمارة.