مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم تقدم 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين من الأمطار
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم تقدم 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين من الأمطار
1 أغسطس 2022 18:23
دبي ( الاتحاد) أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تقديمها دعماً غذائياً للمتأثرين بتداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سيطرت على المناطق الشرقية للدولة خلال الأسبوع الماضي، يتمثل بتقديمها 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين وخاصة من فئة العمّال.
وتقدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتنسيق مع بنك الإمارات للطعام وجمعية الفجيرة الخيرية، الدعم المباشر للأسر والأفراد المتضررين من تداعيات التساقط الاستثنائي للأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية خاصة في الفجيرة التي سجلت أعلى كمية أمطار هطلت على الدولة خلال شهر يوليو منذ 27 عاماً.
وتوفر المبادرة الدعم الإغاثي بصيغتين؛ حيث توفر 10,000 بطاقة تموينية وتمكّن حامليها من تسوق المواد الأساسية التي يحتاجونها في متاجر محددة، فيما توفر الصيغة الثانية الدعم للأفراد والعاملين المتضررين على شكل سلال غذائية بواقع 50 ألف سلة غذائية.