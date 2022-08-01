«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة جوية تبدأ من اليوم وحتى 4 أغسطس الجاري، وقال المركز في تقرير له اليوم:«تأتي هذه الحالة نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري ITCZ» الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب، ويؤدي ذلك إلى تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على منطقة الظفرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، ثم تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة.

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة للفترة من اليوم وحتي الخميس المقبل:«يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة، تكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، تبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان قد يضطرب أحيانا مع السحب.

وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.