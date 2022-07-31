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اليوم بدء حصر المتضررين من الأمطار والسيول في الفجيرة

خلال اجتماع لجنة الفجيرة لحصر المتضررين من الأمطار والسيول (وام)
1 أغسطس 2022 00:40

الفجيرة (وام)

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عقدت لجنة الفجيرة لحصر المتضررين من الأمطار والسيول اجتماعها الأول مساء أول أمس «السبت» برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة عمل البدء الفوري في حصر الأضرار للمواطنين والمقيمين في الفجيرة جراء تأثر الإمارة بالمنخفض الجوي بتاريخ 27 و28 يوليو الماضي. وقررت اللجنة نشر رابط إلكتروني يتم التسجيل من خلاله على أن تبدأ الفرق عملها اعتباراً من اليوم «الإثنين» لمعاينة الأضرار وتوثيقها وحصر المتضررين. 
حضر الاجتماع العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير البلدية وأعضاء اللجنة من شرطة الفجيرة والدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث وهيئة الهلال الأحمر وجمعية الفجيرة الخيرية.

  • مجموعة من المتطوعين يقومون بإزالة آثار الأمطار في مختلف مناطق إمارة الفجيرة (تصوير: محمد البلوشي)
    مجموعة من المتطوعين يقومون بإزالة آثار الأمطار في مختلف مناطق إمارة الفجيرة (تصوير: محمد البلوشي)
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