فوز 4 مشاريع مبتكرة في أول هاكاثون إماراتي بمشاركة مجتمعية

دبي (الاتحاد)

في ختام هاكاثون دبي للمواهب الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قدمت سبع فرق من المواهب التي تدرس وتعمل وتعيش في دبي، 7 مشاريع مبتكرة، تسهم في تطوير عدة قطاعات في دبي، وتستقطب المزيد من المواهب للعمل والعيش في دبي.

واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من 9 مختصين من القطاعين الحكومي والخاص في دبي أفضل 4 مشاريع سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لتبنيها، لتطوير حلول إبداعية تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى عاصمة حاضنة للمواهب.

وكرمت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصحاب المشاريع الأربعة الفائزة، وهي: مشروع فريق فليم FLAM، ومشروع فريق أم 3 إل M3L، ومشروع فريق ساجا SAGA ومشروع فريق تي TEA، والتي ركزت على توفير قاعدة معلومات شاملة عن المواهب المتميزة الحالية والمطلوبة، والتي تتمتع بخبرات عالمية وتعزز من مكانة دبي عاصمة للمواهب، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى دبي، باعتبارها مركزاً لأفضل الشركات العالمية.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في كلمة وجهها للمشاركين في الهاكاثون أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحرص أشد الحرص على رعاية الموهوبين والمتميزين والمبتكرين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم ويجعلهم يحلقون في فضاءات النجاح والتميز، وتعمل على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات.