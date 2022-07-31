فئة جديدة من «لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الفئة الجديدة من أرقام اللوحات الكلاسيكية للمركبات في إمارة أبوظبي بتصميم مميز، ضمن المساعي التطويرية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وحرصاً على التنويع في أشكال لوحات أرقام السيارات بما يلبي مختلف الأذواق.

وأعلن اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أنه سيتم البدء بصرف اللوحات الكلاسيكية الجديدة للراغبين في اقتنائها، اعتباراً من اليوم، عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات، وأكد اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على إسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق توقعاتهم.

وقال العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، أن شرطة أبوظبي حريصة على الاستمرار في تطبيق منهجية التطوير التي تتبناها قيادتنا الرشيدة بالتركيز على التميز والريادة في العمل الحكومي ووفق أفضل مقاييس الجودة وأحدث الممارسات العالمية.

وذكر أن التصميم الجديد مستوحى من التصاميم القديمة لأرقام لوحات المركبات والتي تم العمل بها داخل الدولة وذلك بعد أخذ رأي الجمهور واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، لافتاً إلى وجود معايير لتصنيف المركبة على أنها كلاسيكية أهمها أن يكون عمرها 30 سنة أو أكثر، واستيفاء إجراءات الفحص الفني.

وأكد حرص مديرية ترخيص السائقين والآليات على مواصلة مجهوداتها باستمرار نحو تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، والتنويع في أشكال لوحات أرقام المركبات بما يلبي مختلف الأذواق وفق أعلى معايير الجودة والتميز.