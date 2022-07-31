«آمر» ترفد مراكزها بـ1000 كفاءة وطنية

دبي (الاتحاد)

تمكنت مراكز آمر المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي والبالغ عددها 73 مركزاً، من رفدها بأكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات العمل المهني، ويأتي ذلك إيماناً منها بضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجياتها الوطنية.

وأثمرت جهود «إقامة دبي» خلال مساعيها نحو تعزيز واقع الوظائف الوطنية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، عن إلحاق عدد كبير من المواطنين بميدان العمل الوظيفي، من خلال انتهاجها سياسة المتابعة المتواصلة واستقطاب الكفاءات الشابة من المواطنين، والعمل الدؤوب على تعزيز قدراتهم وتمكينهم بهدف استدامة الأمان لوظيفي في بيئة العمل.

ويمثل انضمام ما يزيد على 1000 موظف إلى مراكز آمر نجاحاً لافتاً لتجربة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع القطاع الخاص، حيث تبنّت استراتيجية نوعية في مسار التمكين الوظيفي عبر المتابعة المستمرة والتنسيق والإشراف، بهدف رفع جودة الأداء وتعزيز كفاءة الأعمال، من خلال إيجاد الحلول الريادية اللازمة للإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين وموظفيهم، سواء فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو الرواتب أو الإجازات أو غيرها من التحديات.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن إقامة دبي تتبنى دوراً ريادياً ومتنوعاً لضمان مواكبة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية في مسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، وذلك من خلال عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، وإن التحاق 1000 من الكوادر الوطنية بقطاع العمل في مراكز آمر جاء ثمرة للجهود الدؤوبة من (إدارة مراكز آمر) في التعريف بأهمية هذا العمل ومميزاته والفرص التي يتيحها للشباب المواطن لتحقيق مزيد من النجاح والتميز وتحقيق الطموحات». بدوره، أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، أن تزويد مراكز (آمر) بـ1000 من الكوادر الشابة يعتبر خطوة أخرى في مسيرة تأمين فرص للباحثين عن عمل واستقطاب الكوادر الوطنية التي نعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستثمار الأفضل، خلال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وشتى القطاعات، لا سيما قطاع الخدمات التي تعتبر الإمارات إحدى أكثر الدول ريادة في توفيره وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ولفت إلى أن «مراكز آمر» تنتهج استراتيجية شمولية في مجال توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، وذلك من خلال إبراز أهمية العمل في هذه الجهة الرائدة، ودورها في إتاحة الفرصة للعاملين فيها بتعزيز مهاراتهم وزيادة رصيدهم من الخبرات، ضمن بيئة مواتية ومحفزة.

وتحرص مراكز آمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات التي توفرها الفروع المنشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال توفير تجربة متميزة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وصولاً إلى تحقيق أهداف حكومة دبي، الساعية لأن تكون الأولى عالمياً في تحقيق أعلى نسبة في السعادة والرضا لكافة المتعاملين.