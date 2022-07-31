مركز لتسجيل المركبات في «حرة الحمرية»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة وشركة رافد لحلول المركبات اتفاقية شراكة، تهدف إلى إنشاء مركز فني متكامل داخل المنطقة لتقديم خدمات إصلاح المركبات وصيانتها وفحصها وتسجيلها إلى جانب المساعدة على الطريق، في إطار سعي الطرفين نحو تعزيز منظومة الخدمات والامتيازات المقدمة للمستثمرين العاملين في حرة الحمرية والمساهمة في الارتقاء بالتنافسية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

وقع الاتفاقية بمقر هيئة المنطقة الحرة بالحمرية سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وسالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.