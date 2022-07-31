شرطة دبي تحقق 52 أمنية للأطفال

دبي (الاتحاد)

قال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، إن الإدارة حققت 52 أمنية للأطفال من مختلف الجنسيات والأعمار، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

وأوضح أن القيادة العامة متمثلة بإدارة التوعية الأمنية حققت أمنيات الأطفال من خلال اصطحابهم بجولات في السيارات الفارهة بشوارع إمارة دبي، والتقاط الصور التذكارية، وتقديم الهدايا العينية لهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور بمشاركة الدمى الشرطية «الشرطي خالد والشرطية آمنة»، إلى جانب مشاركة الكلاب البوليسية في الترفيه وتحقيق أماني الأطفال.