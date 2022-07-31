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انطلاق دورة الغوص لطلبة البرامج الصيفية في شرطة دبي

انطلاق دورة الغوص لطلبة البرامج الصيفية في شرطة دبي (من المصدر)
1 أغسطس 2022 00:36

دبي (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات دورة الغوص التخصصية، التي ينظمها مركز حماية الدولي بشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن البرامج الطلابية الصيفية التي تنظمها شرطة دبي سنوياً تحت شعار (صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة)، والتي تعد من الدورات المتميزة والتفاعلية لدى الطلاب المشاركين، وتستمر لشهر واحد، يتدربون فيها على أساسيات الغوص وطرقه المختلفة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الغوص باستخدام أسطوانات الهواء في المسابح، وفي أعماق البحار.
وقال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، بأن الطالب المتقدم لدورة الغوص يخضع في البداية لاختبار السباحة للتأكد من إجادته لأساسيات السباحة، وبعد اجتيازه بنجاح يُحال إلى مركز شرطة دبي الصحي لإجراء الفحص الطبي للتأكد من جاهزيته ولياقته البدنية، وخلوه من أي أمراض قد تعيق انخراطه في الدورة.
وأضاف: «بعد إجراء الفحوصات يتجمع الطلاب في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ للبدء في تعلم أساسيات الغوص، حيث يشمل الأسبوع الأول محاضرات نظرية تتناول التعرف على مبادئ الغوص، وكيفية التكيف تحت الماء مع المعدات، وكيفية التخاطب، والإجراءات المتبعة في الغوص مع الزميل، كما سيتعرف الطلاب قبل النزول إلى المسبح على بيئة الغوص، وكيفية السيطرة على المشاكل»إذا تطلب ذلك«، كما سيتعلمون على معدات الغوص وكيفية تنفس الهواء في الأعماق بشكل سليم، وأساليب استخدام معدات الغوص والتأكد من صلاحيتها.
‎وأوضح أن البرنامج الصيفي الطلابي بدأ في 12 يوليو الماضي ويختتم في 11 أغسطس، ويقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس مجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمشاركة أكثر من 1300 طالب وطالبة يمثلون 21 جنسية.

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