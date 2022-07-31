20 مخالفة غرامتها تصل لـ10 آلاف درهم وفقاً للائحة «تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات»

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات بالساعة في إمارة أبوظبي 20 مخالفة لممارسة هذا النشاط، غرامتها تتراوح بين 1000 و10 آلاف درهم.

وتأتي هذه المخالفات حفاظاً على استمرارية هذه الخدمة وفق ظروف آمنة ومريحة للجمهور، وفي إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي، توفر خدمات نوعية بطريقة سهلة وقريبة من المتعاملين. وبلغ عدد مستخدمي خدمة تأجير المركبات بالساعة خلال العام الماضي 57 ألف مستخدم، بواقع عدد 83.5 ألف رحلة، ويوجد في إمارة أبوظبي 265 مركبة تابعة لأسطول خدمة تأجير المركبات بالساعة، والتي تشغلها شركتان مرخصتان لدى مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل.

وخدمة تأجير المركبات بالساعات، هي خدمة ذكية تمكّن المتعامل من خلال تطبيق ذكي على الهاتف المحمول من تحديد السيارة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفق الاستخدام.

وتحتوي اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة، على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة نشاط تأجير المركبات بالساعات، والالتزامات المترتبة على الجهات المشغلة ومستخدميها والمخالفات والغرامات في حالة عدم الالتزام بها.

وتفرض اللائحة التي يختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكامها والرقابة على الالتزام بها، غرامة قدرها 10 آلاف درهم لمزاولة نشاط تأجير المركبة لفترة تقاس بالساعة أو بالدقائق دون الحصول على تصريح مزاولة النشاط، أو التنازل عن تصريح مزاولة النشاط للغير أو إجراء تعديلات عليه دون الحصول على موافقة المركز.

وتعاقب اللائحة بغرامة قيمتها 5 آلاف درهم لعدم تجديد التصريح بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انتهائه، أو تشغيل المركبة دون الحصول على تصريح تشغيل المركبة، أو تأجير المركبة مع سائق، أو استخدام المركبة في نشاط غير محدد في تصريح مزاولة النشاط، أو عدم الاحتفاظ بالبيانات أو المستندات الخاصة بحركة المركبات وأماكن تواجدها أو ثبوت عدم صحة أو كفاية تلك البيانات والمستندات.

وأوضحت اللائحة أن غرامة عدم توفير البيانات والمعلومات والتقارير والوثائق التي يطلبها المركز خلال المدة الزمنية المحددة في الطلب بـ 5 آلاف درهم، كما أن غرامة عدم الربط بين نظام المراقبة والتتبع الإلكتروني داخل المركبات والنظام المركزي للمراقبة والتتبع الذي يحدده المركز، وعدم توافق أنظمة النقل الذكية مع المعايير والمواصفات المعتمدة من المركز، 5 آلاف درهم.

وتعاقب اللائحة مخالفة تشغيل مركبة بتصريح تشغيل منته، ومخالفة عدم توفير مركز اتصال لخدمة المتعاملين والدعم الفني وتوفير آلية لتقديم الشكاوى والمقترحات وعدم الاحتفاظ بسجلات الشكاوى وتفاصيلها ومقدمها ووقتها وتاريخها وموقعها والإجراءات المتخذة حيالها بغرامة قيمتها 1000 درهم. وفرضت اللائحة غرامة قيمتها 2000 درهم لعدم تطابق عملية تسجيل بيانات المستخدم مع متطلبات واشتراطات المركز، وعدم إنشاء السجلات والبيانات والوثائق والإحصائيات والتقارير والاحتفاظ بها التي تتعلق بالصيانة الدورية كل مركبة.