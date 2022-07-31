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تواصل الجهود للتعامل مع آثار الحالة الجوية في كلباء

تواصل الجهود للتعامل مع آثار الحالة الجوية في كلباء
31 يوليو 2022 22:16

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع مجموعة بيئة وبلدية مدينة كلباء والشركاء الاستراتيجيين للتعامل مع آثار حالة الطقس التي سادت الدولة في الأيام الماضية وما صاحبها من هطول أمطار الخير. 
وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار أن البلدية وفرت معدات وآليات وكوادر عاملة بالتعاون مع شركة بيئة لتقديم الدعم اللازم لفرق العمل من مختلف الجهات في مدينة كلباء للتعامل الفوري مع آثار الحالة الجوية خاصة سحب مياه الأمطار من المناطق التي لا تتوفر بها شبكات التصريف والتعامل مع التجمعات بكفاءة عالية، والبدء بأعمال النظافة لمختلف الطرق والميادين والمناطق السكنية وإزالة كافة المخلفات كمخلفات الأشجار وغيرها. 
وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت أيضا محطات ضخ بقوة عالية ومضخات السد المبتكرة وأكثر من 150 صهريجاً للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ما يعكس حرص البلدية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع أية حالات طارئة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن بلدية مدينة الشارقة تتابع عن كثب حالة الطقس وتضع خططا من قبل لجان طوارئ الأمطار للتعامل مع أية تجمعات للمياه ونشر الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع. 

من جانبه، أكد خالد الحريميل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة أنه تم توفير أنواع مختلفة ومتنوعة من مركبات وآليات أسطول المجموعة لتقديم الدعم اللازم لإزالة المخلفات التي تراكمت بفعل تجمعات المياه وجريانها في مختلف مناطق مدينة كلباء خاصة المناطق السكينة انطلاقاً من حرص "بيئة" على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات وتوحيد الجهود للتعامل مع الحالة الجوية وآثارها بهدف تعزيز انسيابية الحركة للسكان وفرق العمل الأخرى وكذلك تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لمدينة كلباء.
 وتواصل فرق العمل المشتركة جهودها على مدار الساعة من خلال ما وفرته من طواقم عمل فنيين وإداريين وفئات مساندة ومضخات متنوعة وصهاريج لسحب مياه الأمطار فضلاً عن توفير معدات وآليات ثقيلة وخفيفة لإنجاز مختلف الأعمال بكفاءة عالية ما يعكس حرص الجهات كافة على سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل الفوري معها بدقة.

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