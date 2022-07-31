فيديو.. حمدان بن محمد يشيد بعامل في دبي

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأحد، بسلوك أحد مستخدمي الطريق في دبي. ونشر سموه، على حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو لعامل وهو يقوم بنقل لبنتين من الأسمنت وقعتا من إحدى السيارات على شارع عام، ووضعهما على الرصيف قبل أن يعود ويواصل عمله على دراجته النارية.
وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باللغة الإنجليزية في الفيديو، مشيدا بالرجل: «فعل خير في دبي يستحق الإشادة»، متسائلا سموه: «من يدلني على هذا الرجل؟».
بعد فترة وجيزة، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة أخرى على حسابه على تويتر مرفوقة بصورة الرجل الذي قام بذلك الفعل الرائع، وكتب سموه «تم العثور على الرجل الصالح، شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه، سنلتقي قريبا».