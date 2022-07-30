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قرقاش: الشيخة فاطمة تقود مسيرة خَيِّرة لرعاية أجيال المستقبل

أنور قرقاش
31 يوليو 2022 00:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن افتتاح المقر الجديد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تتويج لمسيرة خَيِّرة تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من أجل رعاية أجيال المستقبل وأمهاتهم.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «افتتاح المقر الجديد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتزامن مع ذكرى تأسيس المجلس يأتي تتويجاً لمسيرة خَيِّرة تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في سبيل رعاية أجيال المستقبل وأمهاتهم وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، الشكر والتقدير لصاحبة الفضل ورائدة العمل الأسري (أم الإمارات)».

أنور قرقاش
الإمارات
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المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
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