الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله آل حامد: الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للأمومة والطفولة

عبدالله آل حامد
31 يوليو 2022 00:23

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
91.4% نسبة الأيام الخضراء في الإمارات

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أن دولة الإمارات، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، كانت وما زالت تولي اهتماماً بالغاً للأمومة والطفولة، ترجمة لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الأم والطفل هما اللبنة الأولى التي تقوم عليها المجتمعات، والركيزة الأساسية لتكوين الأسرة. وأوضح معاليه أنه على خطى زايد، واصل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مسيرة الاهتمام بالأم والطفل، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وذلك لتكريس الجهود المتواصلة لرعايتهما، وبناء حاضر ومستقبل مشرق لهما، واليوم، نشهد انطلاقة جديدة في سجل إنجازات المجلس وجهوده المتميزة في هذا الإطار. 
وقال معاليه «إننا نعتز في دائرة الصحة بأبوظبي بعملنا جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مدار الأعوام الماضية، وذلك لضمان رفاه الأم والطفل».

الإمارات
عبدالله آل حامد
الأمومة والطفولة
الأمومة
الطفولة
آخر الأخبار
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة
اليوم 00:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©