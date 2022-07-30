عبدالله آل حامد: الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للأمومة والطفولة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أن دولة الإمارات، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، كانت وما زالت تولي اهتماماً بالغاً للأمومة والطفولة، ترجمة لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الأم والطفل هما اللبنة الأولى التي تقوم عليها المجتمعات، والركيزة الأساسية لتكوين الأسرة. وأوضح معاليه أنه على خطى زايد، واصل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مسيرة الاهتمام بالأم والطفل، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وذلك لتكريس الجهود المتواصلة لرعايتهما، وبناء حاضر ومستقبل مشرق لهما، واليوم، نشهد انطلاقة جديدة في سجل إنجازات المجلس وجهوده المتميزة في هذا الإطار.

وقال معاليه «إننا نعتز في دائرة الصحة بأبوظبي بعملنا جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مدار الأعوام الماضية، وذلك لضمان رفاه الأم والطفل».