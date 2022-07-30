650 متطوعاً ينضمون إلى مبادرة مكتب ولي عهد الفجيرة

الفجيرة (وام)

انطلاقاً من اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمواطنين والمقيمين في الإمارة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عقد الاجتماع التنسيقي الأول لانطلاق مبادرة «معكم يداً بيد» برئاسة سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحضور العقيد خالد ربيع الحمودي، مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة بالإنابة، والمهندس محمد ممثل دائرة الأشغال والزراعة بالإمارة، وقادة الفرق التطوعية.

وتم في الاجتماع، وضع خطة العمل التطوعية بمشاركة 650 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمقيمين من أنحاء الدولة كافة، للمشاركة في إزالة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة. وبدأت مئات الفرق التطوعية والأفراد المتطوعون بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة في مرحلة التعافي وعمليات دعم الأسر المتضررة في مراكز الإيواء، وتنظيف الطرق وإزالة الآثار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها إمارة الفجيرة، تمهيداً لإعادة سير الحياة الطبيعية فيها.