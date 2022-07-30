أسعار الأسماك في رأس الخيمة لم تتأثر بالحالة الجوية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد بائعون في أسواق السمك برأس الخيمة استقرار أسعار الأصناف البحرية المطروحة في الأسواق والتي لم تتأثر كثيراً بالحالة الجوية التي شهدتها الدولة وإمارة رأس الخيمة مؤخراً.

وذكروا أن المنخفض الجوي الذي تمثل في سقوط الكميات الغزيرة من مياه الأمطار بالإضافة إلى هبوب الرياح وارتفاع أمواج البحر، أسهمت في عزوف بعض الصيادين عن الخروج إلى عمليات الصيد اليومية وجلب الأصناف المختلفة من الأسماك، والاكتفاء بالمتواجد في السوق والقادم من إمارات الدولة والدول المجاورة التي تلبي احتياجات الطلب من قبل المستهلكين.

وقال البائع نوسر حمزة في سوق رأس الخيمة للأسماك: إن الأيام الماضية التي شهدت خلالها الدولة سقوط الأمطار الغزيرة ساهمت في عزوف بعض الصيادين عن الخروج إلى عمليات الصيد والالتزام بالتحذيرات الواردة من قبل الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر وتجنب الدخول إلى البحر لارتفاع الموج، وقد ترتب على ذلك قلة طرح الأصناف من الأسماك القادمة من إمارة رأس الخيمة، حيث وردت إلى السوق كميات قليلة منها مع طرح أصناف أخرى قادمة من الأسواق الخارجية.

وذكر أن السوق طرح أصنافا من سمك الهامور الذي بلغ سعر 2 كيلو جرام إلى 130 درهما وأصناف قادمة من أم القيوين منها سمك الصافي والذي بلغ قيمته 25 درهماً للكيلو جرام وسمك القباب 6 كيلو جرامات بقيمة 130 درهما، مشيراً إلى أن الأسعار المطروحة حالياً هي مناسبة ولم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الحالة الجوية وذلك لتواجد أنواع مختلفة من الأسماك، ولكن في حال استمرار تأثير هذا المنخفض يمكن أن يقلل من طرح الأصناف خاصة القادمة من عمليات صيد رأس الخيمة وبالتالي قد يؤثر في زيادة الأسعار.

وأشار البائع نوفر عمر إلى أن أغلب المستهلكين يفضلون الأسماك القادمة من عمليات الصيد في إمارة رأس الخيمة، ولكن للظروف الجوية تمكن السوق من طرح أصناف قليلة من الأسماك منها سمك القباب الكيلو والنصف المباع بـ 45 درهماً وكميات قليلة من سمك الصافي بقيمة 45 درهماً للكيلو، وسمك الشعري 24 درهماً والكنعد على 40 درهماً.