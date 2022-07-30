طلبة الدولة يحصدون الميداليات في المنافسات العالمية

دينا جوني (دبي)

شارك طلبة الدولة في المنافسات العلمية العالمية في مجالات عدة خلال إجازة الصيف، حصلوا فيها على العديد من الميداليات التي رفعوا من خلالها اسم دولة الإمارات عالياً. ويأتي ذلك ضمن برنامج «المناهزات» الذي يهدف إلى إعداد منتخبات طلابية وطنية في مجالات علمية وأدبية متعددة، وكمساحة إثرائية ترتقي بالطلبة وتلبي شغفهم المعرفي.

وخضع الطلبة المتأهلون لبرامج تدريبية مكثفة عبارة عن معسكرات تدريبية داخلية وخارجية على أيدي خبراء محليين وعالميين، في سبعة مجالات مختلفة هي مناهزات الاقتصاد، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والمعلوماتية، والأحياء، واللغة العربية.

وفي رحلة اختيار الفريق الوطني للمشاركة في «المناهزات» على مدى العامين الماضيين، تم اختبار 1800 طالب وطالبة من المدرسة الإماراتية شاركوا في تصفيات «المناهزات» التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، اختير منهم الطلبة المتفوقون والموهوبون لتعزيز إمكاناتهم في أحد برامج «المناهزات» وإرشادهم إلى الوجهة العلمية الصحيحة.

وكانت المشاركة في التصفيات متاحة أمام الطلبة المواطنين من الصف التاسع لغاية الثاني عشر. وبناء على المسارات الثمانية الرئيسة لـ«المناهزات»، تمّ تصميم برامج ومعسكرات تدريبية للطلبة الذين تمّ اختيارهم، من أجل تمكينهم وصقل مهاراتهم القيادية العلمية على أكمل وجه، ليكونوا من العلماء المميزين عالمياً.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التطورات السريعة في جميع المجالات، بهدف خلق بيئة تعليمية تدعم رؤية الوزارة في تحقيق تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي وريادي. وقد شاركت وزارة التربية والتعليم في المسابقة العالمية روبوكاب 2022، وهي إحدى المسابقات العالمية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي تنظم في تايلاند. وتم اختيار الطلبة وتدريبهم في خمس مسابقات هي خط الإنقاذ، وكرة القدم المفتوحة، وكرة القدم الخفيفة، وعرض مباشر على المسرح، إلى جانب مسابقة «المحاكاة» التي تقام بشكل افتراضي. وقد أقيمت المسابقة التي تشجع على العمل بروح الفريق الواحد، من 11 إلى 17 يوليو الماضي.

كما شارك طلبة الدولة في أولمبياد علم الأحياء الدولية في دورته الـ33 المقامة في أرمينيا في أجواء تنافسية من مختلف الفرق المشاركة. وشارك المنتخب الإماراتي للرياضيات خلال الشهر الماضي في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في نسخته الـ63 في النرويج. فيما أقيم أولمبياد الفيزياء في دورته الـ52 افتراضياً، والذي أقيم في سويسرا. وقد حصل المنتخب الإماراتي على ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية. وفي الدورة 54 من الأولمبياد الدولي للكيمياء، حقق المنتخب الإماراتي 4 ميداليات برونزية.

وأوفدت وزارة التربية والتعليم 100 طالب وطالبة من مدارس الدولة ضمن برنامج «سفراؤنا» الدولي إلى أعرق الجامعات العالمية للحصول على تدريب عالمي يعزز معارفهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

وكانت الوزارة قد أطلقت النسخة الخامسة من برنامج «سفراؤنا» للعام 2021-2022، الذي يستهدف طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، لإيفادهم إلى 12 من أفضل الجامعات والمؤسسات في العالم خلال إجازة الصيف. ويهدف البرنامج إلى تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار والقيادة، وبناء المواطن العالمي، وغرس حب العمل التطوعي والإنساني لدى الطلبة، وإعداد وتمكين الجيل القادم من القادة بالمهارات اللازمة ليكون لهم دور فاعل وبناء في النهوض بالاقتصاد المعرفي التنافسي العالمي في القرن الحادي والعشرين. وتتمحور برامج سفراؤنا حول خمس ركائز أساسية، هي منهجية ومهارات البحث العلمي، التعاون والعمل الجماعي، الابتكار والإبداع وسعة الخيال، التفكير الناقد، وحل المشكلات.