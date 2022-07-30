5566 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت شرطة أبوظبي أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 5 آلاف و566 مخالفة، وحددت 3 أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، والتي تتضمن كلاً من: زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه والتركيز، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، معتبرة أنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتجاوز الإشارة الحمراء. ودعت السائقين بضرورة إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة غيرهم من السائقين الآخرين والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.

وأوضحت أن قطع الإشارة الحمراء يعنى وقوع كارثة لمستخدمي الطريق أو التسبب بحادث جسيم وبليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة، ودعت شرطة أبوظبي السائقين للانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنبًا لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأكدت أنها تتابع باهتمام رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات أبوظبي وتشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء.

وكانت شرطة أبوظبي قد نفذت حملة درب السلامة ضمن خطتها التوعوية السنوية من كل عام، لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية ونشر فيديوهات حقيقية لرفع الوعي بخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية لحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الحمراء، هي ألف درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك الحجز 50 ألف درهم، فضلاً عن سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر، بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.