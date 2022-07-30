الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

5566 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء في أبوظبي

عواقب وخيمة لتجاوز الإشارة الحمراء (الاتحاد)
31 يوليو 2022 00:23

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
91.4% نسبة الأيام الخضراء في الإمارات

كشفت شرطة أبوظبي أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 5 آلاف و566 مخالفة، وحددت 3 أسباب وراء تجاوز السائقين للإشارة الضوئية الحمراء، والتي تتضمن كلاً من: زيادة السرعة على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء، وعدم الانتباه والتركيز، والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، معتبرة أنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتجاوز الإشارة الحمراء. ودعت السائقين بضرورة إدراك خطر هذه المخالفة على حياتهم وحياة غيرهم من السائقين الآخرين والالتزام بالقوانين وأنظمة المرور.
وأوضحت أن قطع الإشارة الحمراء يعنى وقوع كارثة لمستخدمي الطريق أو التسبب بحادث جسيم وبليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة، ودعت شرطة أبوظبي السائقين للانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنبًا لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأكدت أنها تتابع باهتمام رصد مخالفات تجاوز الإشارة من خلال كاميرات الرقابة على التقاطعات أبوظبي وتشمل قطع الإشارة الضوئية الحمراء.
وكانت شرطة أبوظبي قد نفذت حملة درب السلامة ضمن خطتها التوعوية السنوية من كل عام، لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية ونشر فيديوهات حقيقية لرفع الوعي بخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية لحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الحمراء، هي ألف درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك الحجز 50 ألف درهم، فضلاً عن سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر، بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.

أبوظبي
الإمارات
الإشارة الحمراء
تجاوز الإشارة الحمراء
مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء
مخالفات الإشارة الحمراء
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة
اليوم 00:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©