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شرطة دبي تختتم دورة في «السموم الجنائية»

شرطة دبي تختتم دورة في «السموم الجنائية»
31 يوليو 2022 00:22

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة في شرطة دبي، بحضور المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، ختام الدورة التدريبية المتقدمة في علم السموم الجنائية، بمشاركة 12 شخصاً من الجهات المحلية والإقليمية، وتضمنت فعالياتها محاضرات وتطبيقات عملية، وأمثلة حية على قضايا جنائية شائكة وكيفية الكشف عنها.
وتأتي هذه الدورة تفعيلاً لاستراتيجية المركز الدولي للعلوم الجنائية في طرح دورات علمية متخصصة، تهدف إلى استمرارية التعلم والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.
وأبدى المقدم الدكتور راشد الغافري، سعادته بتنظيم المركز الدولي للعلوم الجنائية لدورة تدريبية متقدمة حول السموم الجنائية، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل والاستفادة من الممكنات والقدرات لتدريب الموظفين.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
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