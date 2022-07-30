الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عودة حركة السير إلى طبيعتها على طرق إمارة الشارقة

شرطة الشارقة تنظم المرور
30 يوليو 2022 19:20

أكد العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن الطرق الخارجية التي تربط مدينة الشارقة بمدن المنطقة الشرقية قد أعيد افتتاحها أمام حركة السير بنسبة 100%.
وتشمل طريق الشارقة - كلباء، وطريق الشارقة - خورفكان إلى جانب الشوارع الداخلية في خورفكان. كما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في منطقتي شيص والنحوة. 
وقال الحمودي إنه في الوقت الذي تمت فيه إعادة افتتاح العديد من الشوارع الداخلية في مدينة كلباء، تواصل فرق العمل المختصة جهودها لافتتاح الشوارع المتبقية أمام حركة السير بأسرع وقت ممكن في المدينة. 
وأشار العقيد الحمودي إلى أن الفرق المختصة أزالت كافة العوائق التي خلفتها الأمطار أخيرا وشهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مشيداً بجهود شركاء شرطة الشارقة الاستراتيجيين الذين عملوا على مدار الساعة وبتعاون أفراد المجتمع الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق العمل لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
91.4% نسبة الأيام الخضراء في الإمارات
المصدر: وام
الشارقة
الطرق
الأمطار
آخر الأخبار
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
البابا فرنسيس
عربي ودولي
البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة
اليوم 00:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©