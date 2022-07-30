عودة حركة السير إلى طبيعتها على طرق إمارة الشارقة

أكد العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن الطرق الخارجية التي تربط مدينة الشارقة بمدن المنطقة الشرقية قد أعيد افتتاحها أمام حركة السير بنسبة 100%. وتشمل طريق الشارقة - كلباء، وطريق الشارقة - خورفكان إلى جانب الشوارع الداخلية في خورفكان. كما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في منطقتي شيص والنحوة. وقال الحمودي إنه في الوقت الذي تمت فيه إعادة افتتاح العديد من الشوارع الداخلية في مدينة كلباء، تواصل فرق العمل المختصة جهودها لافتتاح الشوارع المتبقية أمام حركة السير بأسرع وقت ممكن في المدينة. وأشار العقيد الحمودي إلى أن الفرق المختصة أزالت كافة العوائق التي خلفتها الأمطار أخيرا وشهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مشيداً بجهود شركاء شرطة الشارقة الاستراتيجيين الذين عملوا على مدار الساعة وبتعاون أفراد المجتمع الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق العمل لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها.