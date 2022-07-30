الطقس المتوقع على الإمارات غداً

شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
30 يوليو 2022 17:48
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والثاني عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 20:28. بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.