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الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
30 يوليو 2022 14:12

 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم ..أعلنت الوزارة إجراء 218,694 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‏‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 990,400 حالة.

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‏‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,334 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1,150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 969,359 حالة.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
فيروس كورونا
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