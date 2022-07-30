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رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش

رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش
30 يوليو 2022 11:19

أبوظبي (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك محمد السادس.
وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلــــى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم العرش.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

محمد بن زايد
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محمد السادس
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