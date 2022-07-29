بلدية الظفرة تزين الشوارع احتفاءً بالعام الهجري الجديد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تضيء بلدية منطقة الظفرة مداخل مدن المنطقة والشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية بمظاهر الإنارة الليلية احتفاءً بالسنة الهجرية الجديدة 1444، حيث تم تركيب وتشغيل لوحات مضيئة ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد، والعديد من الأشكال الهندسية المستمدة من وحي المناسبة، بهدف إدخال البهجة والسرور على أفراد المجتمع وتعزيز المظهر الجمالي على مستوى مدن المنطقة، وحرصت بلدية منطقة الظفرة على زيادة أعداد الأشكال الهندسية تعبيراً عن فرحة العام الجديد مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب وتشغيل الزينة، واستخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة والصديقة للبيئة في جميع نطاق أعمال الزينة.