حمدان المزروعي: عام خير وبركة على الإمارات قيادة وشعباً

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأصدق التهاني والتبريكات لقيادة الدولة الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وللأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة العام الهجري الجديد، وأعرب عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الإمارات قيادة وشعباً، وأن يوفق القيادة الرشيدة في السير قدماً في نهجها الذي اختطته لإسعاد شعبها والشعوب الأخرى.

وأضاف معاليه: «بهذه المناسبة نجدد العهد والولاء لقيادتنا التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتوفر له كل مقومات الحياة الكريمة، وتسعى دائما لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى درجات الرفاهية».

ونوه إلى أن ما تشهده الإمارات اليوم من استقرار وأمن ونهضة وتنمية في كل المجالات، لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لسياسات حكيمة وإرادة قوية ونهج سوي وقيادة أصبحت مضرباً للمثل في كل الدول بما تمتلكه من رؤية وعزيمة وأفكار رائدة وطموحة.