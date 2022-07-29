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حكام الشارقة وعجمان والفجيرة يعزون هاتفياً في وفاة عائشة بنت مروان القاسمي

حكام الشارقة وعجمان والفجيرة يعزون هاتفياً في وفاة عائشة بنت مروان القاسمي
30 يوليو 2022 01:31

رأس الخيمة (وام)

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أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اتصالات هاتفية مع معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قدموا سموهم خلالها خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة حفيدته المغفور لها الشيخة عائشة بنت مروان بن عبدالملك القاسمي. ودعا أصحاب السمو حكام الشارقة وعجمان والفجيرة، العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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