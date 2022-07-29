حاكم رأس الخيمة: التعليم ركيزة التنمية المستدامة في الإمارات

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعليم ركيزة التنمية المستدامة في الإمارات وأساس النجاحات مستقبلاً، وهو المحرك الرئيسي للارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات، وتأهليهم ليكونوا قادرين على المساهمة الفاعلة في نهضتها وتطورها.

وأضاف سموه أن إعداد جيل إماراتي متعلم هو في صدارة أولويات العمل الحكومي فهو القوة الرئيسية في صناعة مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً خلال الخمسين عاماً القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم بحضور الشيخة أمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم، التي تهدف لتطوير المنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز العملية التعليمية لكي يصبح الطلاب في دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم. وأشاد سموه بجهود الوزارة مؤكداً على أهمية تطوير منظومة تعليمية متكاملة تتماشي مع تطلعات الدولة في الوصول إلى أعلى المستويات تتماشى مع توجهات الإمارات لتكون من أفضل الدول في القطاع التعليمي.