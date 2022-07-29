نهيان بن مبارك يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات والكويت

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بسفير دولة الكويت الشقيقة وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.. وبحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق ومتانة العلاقات الإماراتية - الكويتية التي تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين معربا عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقال معاليه إن دولة الكويت ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك انطلاقا من الثوابت التاريخية والرؤى الاستراتيجية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً.

وأشاد معاليه بجهود السفير وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله لدى الدولة في دفع العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات والقطاعات متمنيا له التوفيق في مهمته المستقبلية. من جهته أعرب سفير الكويت عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على الصعد كافة وهو ما أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.. مشيدا بالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وما حققته الإمارات من إنجازات رائدة في المجالات كافة.