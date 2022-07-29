«تنمية المجتمع» أبوظبي.. إنجازات مهمة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، «تقرير إنجازات القطاع الاجتماعي في أبوظبي 2019–2021»، وذلك لقياس الأثر الاجتماعي الملموس للمبادرات والبرامج الاستراتيجية في الإمارة، في إطار تحقيق أهدافها المرتبطة بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

ورصد التقرير الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في القطاع الاجتماعي لتحسين مستوى جودة الحياة، وذلك عبر سبعة محاور، تشمل الدعم الاجتماعي، الإسكان، التماسك الأسري، الإدماج الاجتماعي، الرياضة والترفيه، المشاركة المجتمعية والتطوع، الهوية الوطنية.

وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن إنجازات محور الإسكان تمثلت في توفير دعم سكني بقيمة إجمالية تجاوزت الـ40 مليار درهم، وصرف 14426 قرضاً سكنياً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 24 مليار درهم.

وفي محور برنامج الدعم الاجتماعي في أبوظبي، أوضح التقرير تقديم أكثر من مليار درهم لمستحقي الدعم الاجتماعي، وساهم البرنامج كذلك في تدريب ما يزيد على 500 مستفيد لتعزيز فرصهم في التوظيف، وضم البرنامج أكثر من 11 ألف أسرة مستفيدة.

ولتفعيل محور التماسك الأسري، وفر القطاع الاجتماعي خدمات الدعم وحملات رفع الوعي والاستشارات الأسرية، بما أسهم في زيادة مقدارها 13% في الوقت النوعي الذي يقضيه أفراد الأسرة معاً.

وأشار التقرير إلى إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، حيث حققت نتائج مبهرة في دمج أصحاب الهمم، وتوظيف ما يزيد على 600 منهم في مختلف القطاعات، ما نتج عنه زيادة نسبة الرضا لدى أصحاب الهمم عن جودة حياتهم بمقدار 2%.

وعرض التقرير إنجازات المشاركة المجتمعية والتطوع عبر برنامج «معاً نحن بخير»، حيث تجاوزت قيمة المساهمات الواردة نحو مليار درهم، منها أكثر من 438 مليون درهم من المساهمات المالية، وأكثر من 600 مليون درهم قيمة المساهمات العينية.