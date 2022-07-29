السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تطعيم «كوفيد 19» وفحص «بي سي آر» في صيدليات أبوظبي

تطعيم «كوفيد 19» وفحص «بي سي آر» في صيدليات أبوظبي
30 يوليو 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم العرش
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، البدء بتوفير خدمات التطعيم لكوفيد-19 وفحص الـ«بي سي آر» في صيدليات إمارة أبوظبي، حيث سيتمكن الجمهور من الحصول على التطعيمات والفحص من خلال عدد من الصيدليات في الإمارة وذلك اعتباراً من أمس، ونوهت دائرة الصحة أبوظبي إلى أن الصيدليات ستقدم خدمات التطعيم المجانية للمؤهلين لمن هم فوق 18 عاماً للحصول على اللقاح، وكذلك خدمات فحص مسحة الأنف «بي سي آر» برسوم تبلغ 40 درهماً.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصحة المجتمعية من خلال ضمان توافر خدمات التطعيم الوقائية في بيئة تتميز بالخصوصية والراحة بما يتماشى مع البروتوكولات والمعايير العالمية. وكمرحلة أولى، سيتمكن الجمهور من إجراء فحص مسحة الأنف «بي سي آر» والحصول على جرعات لقاح كوفيد-19 لمن هم مؤهلون لذلك، على أن يتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاحات السفر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «في ظل قيادة رشيدة تحمل رؤية استثنائية، يواصل القطاع الصحي ترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة مدن العالم في التعامل مع الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. مع توفير التطعيمات وفحص مسحة الأنف (PCR) من خلال الصيدليات، سنفتح باباً جديداً يسهل على أفراد المجتمع إجراء فحص مسحة الأنف والحصول على التطعيمات التي تعتبر وسيلة مهمة ضمن أبرز إجراءات السلامة التي تتخذها أبوظبي لا سيما في مواجهتها القيادية لجائحة كوفيد-19، حيث نتطلع إلى مواصلة رفع أعداد الصيدليات التي تقدم هذه الخدمات لضمان مساهمتها في إثراء جهود التطعيم الوطنية ودعم جهود الإمارة المتميزة للتصدي للجائحة، إلى جانب إضافة تطعيمات أخرى يمكن الحصول عليها في الصيدليات بما يعزز سلامة الأفراد ويسهل وصولهم للخدمات».
وعملت الدائرة على تدريب الصيادلة ليتمكنوا من خدمة أفراد المجتمع وذلك عقب اجتيازهم للدورات المعتمدة من الدائرة بنجاح والتأكد من كفاءتهم بشكل عملي ليتم إضافة صلاحية إعطاء التطعيم لترخيصهم بناء على متطلبات ومعايير برنامج التطعيم للصيادلة الذي أصدرته الدائرة. وتوفر الدائرة قائمة الصيدليات المرخصة لتقديم الخدمة ودعت الدائرة الصيدليات الراغبة بتوفير خدمة التطعيمات وخدمة فحص مسحة الأنف (PCR) إلى التقدم بطلب إضافة خدمة على منصة تم، ولمزيد من المعلومات التواصل مع قطاع منشآت الرعاية الصحية متمثلًا بإدارة تراخيص وتسجيل المنشآت الصحية عن طريق البريد الإلكتروني: HFLD@doh.gov.ae
وتحافظ دولة الإمارات على صدارتها عالمياً في معدل التطعيم ضد فيروس كوفيد -19، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 98.1% من إجمالي السكان.

أبوظبي
الإمارات
دائرة الصحة أبوظبي
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
الرعاية الصحية
كوفيد 19
كورونا
لقاح كورونا
لقاح كوفيد 19
جمال الكعبي
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©