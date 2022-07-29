دراسة لحصر «الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد» بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تجري هيئة البيئة في أبوظبي دراسة حول كمية الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم تجنب استخدامها في محلات البيع بالتجزئة الكبرى منذ بدء تطبيق الحظر في 1 يونيو، وأثر ذلك على البيئة.

وأكدت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد» أن الأكياس المستخدمة لمرة واحدة لم تعد موجودة في جميع المحلات الرئيسية، مشيرة إلى أن هناك بعض الاستثناءات البسيطة في بعض المحلات الصغيرة التي تأخرت باعتماد الأكياس البديلة نظرا لوجود مخزون لديها من الأكياس المحظورة يتم التخلص منها.

وأوضحت الهيئة أن معظم هذه الحالات تمت معالجتها، ويتولى فريق مشترك من المفتشين من هيئة البيئة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمتابعة مثل هذه الحالات. وبشأن التقييم البيئي لأثر توقف استخدام هذه الأكياس، أفادت هيئة البيئة في أبوظبي أنه تم تجنب أعداد كبيرة من الأكياس التي كان يتسرب جزء منها إلى البيئة، ونجري حالياً دراسة حول الكميات التي تم تجنب استخدامها وسنعلن عن هذه الأرقام حين الانتهاء من الدراسة.

وعن المبادرات المجتمعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي ستمول من مردود الأكياس البديلة، أوضحت الهيئة أن مردود الأكياس البديلة يؤول إلى منافذ البيع وفق الإعلان الموقع من قبلها في 23 مايو 2022 لدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي. وستقوم هذه المنافذ بتنفيذ مبادراتها المجتمعية بالتنسيق مع هيئة البيئة – أبوظبي. كما ستقوم الهيئة بتكثيف حملات التوعية من ضمن مبادرة «معا نحو الصفر» والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات.

ويشار إلى أن تطبيق الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بدأ في الأول من يونيو الماضي في إطار تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي عام 2020. ومنذ ذلك الحين، اللافت إقبال الجمهور على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة أثناء تسوقهم بمنافذ البيع بالتجزئة الكبرى، التي وفرت بدائل متعددة، تراوحت أسعارها بين نصف درهم و14 درهماً، ليكون الخيار للمستهلك باختيار الأنواع التي تناسب ميزانيته، علماً أن جميع الخيارات تمتاز بإمكانية استخدامها لمرات تتراوح بين 4 إلى 10 مرات.