الإمارات تهيئ بيئة جاذبة لقطاع الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

تعمل دولة الإمارات على تأسيس قطاع فضائي متكامل في الدولة كما وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة، ووفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومئوية الإمارات 2071، حددت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأهداف نحو حكومة رائدة عالمياً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما وضعت السياسة الوطنية للفضاء عدداً من المبادئ الرئيسية والأهداف لبرنامج الفضاء الإماراتي لتحقيق هذا الهدف والرؤية.

وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، تؤكد السياسة الوطنية للفضاء على أهمية البرنامج الفضائي في الاستمرار في تنمية دور صناعة الفضاء في توسيع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة القائم على المعرفة والمهارات العالية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الإمارات، وتطوير أساليب فعالة لجذب شركات الفضاء وزيادة الاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية. كما تهدف خطة تعزيز الاستثمار الفضائي إلى تحقيق هذه التوجهات في السياسة الوطنية للفضاء وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة وبما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات والمئوية 2071 وخطة الثورة الصناعية الرابعة في تنويع واستدامة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تتلخص غايات خطة تعزيز الاستثمار الفضائي من خلال استدامة نمو شركات وقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى دعم المصالح الوطنية الأخرى، وتعزيز الشراكة على المستوى الوطني والدولي.

ويتم ذلك من خلال تطوير بيئة مواتية جاذبة لقطاع الفضاء، وتطوير محرك الاستثمار الفضائي والكيانات الداعمة عبر إنشاء محفز ومنصة الاستثمار الفضائي، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة الاستثمار الملائكي الإماراتية للاستثمار في الشركات الناشئة وعبر برنامج المسرعات لدعم رواد الأعمال للمشاريع والشركات الفضائية الناشئة.

وتعد منطقة الفضاء الاقتصادية التي تحتضنها مدينة مصدر الأولى من بين مناطق اقتصادية ومراكز عديدة لتكنولوجيا الفضاء ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم بناء قطاع خاص تنافسي وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى الخمسين عامًا القادمة.

وستوفر منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية لتشجيع تطوير صناعة الفضاء الوطنية، وستقدم حزمة متكاملة من الفوائد للشركات، بما في ذلك حضانة الأعمال، والمساحات المكتبية، والإرشاد، والتواصل، وفرص الاستثمار، وأولوية الحصول على العقود الحكومية، والتعاون الوثيق مع مراكز البحوث العالمية الرائدة.

ويهدف برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إلى إنشاء إطار مستدام وفعال لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية؛ ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية؛ وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة؛ ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.