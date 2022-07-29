السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إنجاز تطوير مدخل مدينة زايد في منطقة الظفرة

تجميل مدخل مدينة زايد (من المصدر)
30 يوليو 2022 01:27

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم العرش
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع تجميل وتطوير مدخل مدينة زايد والجسر، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها وتعزيز نمط وجودة الحياة، والمحافظة على المظهر الجمالي لمدينة زايد، وحماية البيئة والمحافظة عيلها وتحسين جمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية مع التركيز على أشجار الغاف. 
وتضمن المشروع استخدام أنواع مختلفة من النباتات البرية المحلية وزراعة عدد كبير من أشجار الغاف وتحسين الجزر الوسطية بمساحة بلغت أكثر من 13 ألف متر مربع. وشملت النباتات البرية أنواع المرخ والأرطا والثمام والظفرة والغضا، وأنواع من نباتات الزينة، والنباتات المثمرة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير مداخل المدن والجزر الوسطية بالمنطقة واستخدام النباتات المحلية في عمليات التجميل للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامة سلامة البيئة.
ومن أهم مميزات نباتات البيئة المحلية إنها تسهم في المحافظة على التوازن البيئي، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، حيث إن حاجتها للمياه قليلة جداً، ولا تتطلب الكثير من عمليات الصيانة. ومقاومة لغالبية الأمراض والإصابات الحشرية، ولا تحتاج إلى أسمدة ومخصبات. ومن مميزاتها أيضاً تسهم في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها. وصيانة وتشغيل الأصول البلدية بكفاءة وفاعلية.
وأشارت البلدية إلي أن النباتات البرية تسهم في تقليل تلوث الهواء والتربة بعدم استخدام الأسمدة العضوية أو الكيميائية، كما أنها متأقلمة مع الظروف المحلية القاسية وبالتالي فهي أكثر مقاومة للعوامل البيئية والإصابات الحشرية والفطرية. وتعزز الاتصال بالطبيعة المحلية بجمال ودفء المكان لتضيف الارتياح بالشعور. كما أن النباتات البرية توفر بيئة مناسبة لأنواع من الحشرات وغيرها من الكائنات البرية النافعة مثل الفراش والطيور. وتسهم في إحياء الموروث البيئي وتراث الأجداد بالمحافظة على هذه النباتات البرية من الانقراض.

مدينة زايد
الإمارات
الظفرة
منطقة الظفرة
بلدية منطقة الظفرة
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©