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129 تصريحاً للصيد في خور أم القيوين

مرسى الصيادين في خور أم القيوين (من المصدر)
30 يوليو 2022 01:27

سعيد أحمد (أم القيوين)

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أصدرت دائرة بلدية أم القيوين، 129 تصريحاً لممارسة مهنة صيد الأسماك في خور أم القيوين خلال فترة السماح، التي تبدأ من أول أغسطس المقبل وحتى 31 ديسمبر 2022. وتقتصر منح التصاريح على مواطني إمارة أم القيوين، بعد استيفائهم الشروط، التي تتضمن أن يكون مقدم الطلب عمره فوق 18 عاماً، ولا يزيد على طول القارب عن 30 قدماً، ولا تزيد قوة المحرك عن 150 حصاناً أو محركين لكل واحد 75 حصاناً، ويكون مسجلاً في الإمارة. ويأتي قرار وقف الصيد في الخور، التي تمتد إلى 8 أشهر، إلى من أجل إعطاء الأسماك فرصة للتكاثر، والحفاظ على الاصبعيات، حيث تعتبر فترة مناسبة لها لوضع البويضات واسترجاع عافيتها، وتختلف مراحل النمو من نوع إلى أخر بحسب العوامل البيئية، وقد حقق خور أم القيوين نتائج إيجابية في السنوات الماضية، وساهم في إنعاش سوق السمك، وتحقيق ارباحاً جيدة للصيادين المواطنين، حيث يعتبر الخور من أكبر حاضني لبيوض الأسماك، ويتميز بأنواع مختلفة من الأسماك وتنوع مصادر الغذاء التي تتغذى عليها.

خور أم القيوين
بلدية أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
صيد الأسماك
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