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«الداخلية»: 80% من متضرري الأمطار عادوا إلى بيوتهم بعد تأمينها

«الداخلية»: 80% من متضرري الأمطار عادوا إلى بيوتهم بعد تأمينها
30 يوليو 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحفياً قدمه العميد الركن علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بالوزارة، مجملاً عن التطورات والتحديثات المتعلقة بعمليات الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة من الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي مرت بها عدد من مناطق الدولة، لاسيما في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.
وأكد البيان أن العمل والجهود متواصلة بين جميع الجهات المعنية للعودة التدريجية إلى التعافي من آثار وتداعيات الأمطار والرياح وتقلبات الطقس الأخيرة، وما نتج عنها من أضرار وخروج عدد من القاطنين إلى مراكز الإيواء التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كشف البيان عن عودة 80% من المتضررين إلى بيوتهم بعد تأمينها من قبل الجهات المختصة. كما أشار البيان إلى أسف الوزارة بوفاة 7 أشخاص من جنسيات آسيوية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي المتوفين. 
وأكد البيان استمرار الجهود وتضافر جميع الجهات بروح الفريق الواحد للعودة التدريجية واستعادة الحياة الطبيعية، وفتح الطرق المغلقة، مشيراً إلا أنه لم يتبق إلا طريق واحد مغلق، وجاري العمل على سحب المياه لإعادته لحالته الطبيعية، مع بذل جهود خاصة لتأمين عودة المتضررين إلى منازلهم بعد تأمينها، وقد بذلت الجهات المختصة من الشرطة المجتمعية جهوداً حثيثة في تقديم الدعم النفسي للمتضررين.

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