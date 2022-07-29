الكعبي يتفقد مساجد الفجيرة

أبوظبي (وام)

تفقد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين في الهيئة، مساجد إمارة الفجيرة التي تأثرت بالمنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، وأدى إلى هطول أمطار غزيرة في المنطقة، وتم الوقوف على الأضرار ومعاينة الآثار التي لحقت بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشاد الكعبي بالرعاية التي تحظى بها المساجد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. كما أثنى على دور الجهات المعنية في حماية الأرواح والممتلكات وحرصها على سلامة المجتمع لجميع فئاته.