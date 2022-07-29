«الشارقة الخيرية» تساعد متضرري الأمطار

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة ممثلة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وإدارة الإسكان الطارئ قامت جمعية الشارقة الخيرية بدورها الإنساني في إطار العمل على دعم المتضررين الذين تضررت مساكنهم، حيث تم توفير المساعدات العاجلة للعديد من الأسر وقد تمثلت هذه المساعدات في توزيع الوجبات الغذائية، والعمل على دراسة الحالات للوقوف على نوع وحجم المساعدات الأخرى التي تلزم كل أسرة.

وقد شمل الدعم المقدم من الجمعية عدة مناطق للإيواء في ضاحيتي سهيلة وكلباء، إلى جانب مواقع الإيواء بثلاث مدارس بالمنطقة، وكذلك امتد الدعم ليشمل الإمارات المجاورة التي طالتها مياه الأمطار، كما تم تخصيص خط ساخن 0506293334 لتلقي طلبات المساعدة من قبل المتضررين لصيانة المساكن المتضررة بما يسهم في سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم بما يضمن الاستقرار المعيشي والسكني، موضحا أن فرق العمل في حالة عمل مستمر لمؤازرة المتضررين فيما تم إجراء المسح للوصول إلى بقية المتضررين، بهدف مساعدتهم والوقوف بجانبهم في تعرّضوا له من جراء السيول الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.