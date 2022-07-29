وفد شرطة أبوظبي يزور «الأرشيف والمكتبة الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على أفضل الممارسات المطبقة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وثمّن عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال لقائه الوفد دور شرطة أبوظبي في الحفاظ على موروثها التاريخي والجهود المستمرة في توثيق مسيرتها عبر المراحل التاريخية منذ تأسيسها.واستعرض مع وفد شرطة أبوظبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجهتين إلى جانب التعريف بجهود الأرشيف بالأنظمة والخطط التشغيلية المعمول بها في المؤسسة وتم تبادل الكتب والإصدارات التاريخية في مبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية.