السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد شرطة أبوظبي يزور «الأرشيف والمكتبة الوطنية»

خلال زيارة الوفد (من المصدر)
30 يوليو 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى يوم العرش
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر

اطلع وفد من قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على أفضل الممارسات المطبقة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وثمّن عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال لقائه الوفد دور شرطة أبوظبي في الحفاظ على موروثها التاريخي والجهود المستمرة في توثيق مسيرتها عبر المراحل التاريخية منذ تأسيسها.واستعرض مع وفد شرطة أبوظبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجهتين إلى جانب التعريف بجهود الأرشيف بالأنظمة والخطط التشغيلية المعمول بها في المؤسسة وتم تبادل الكتب والإصدارات التاريخية في مبنى الأرشيف والمكتبة الوطنية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبدالله ماجد آل علي
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©