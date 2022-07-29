شرطة أبوظبي تعزز السلوكيات الإيجابية لـ«أبطال الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي محاضرات لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المشاركين ببرنامج «أبطال شرطة الغد» مثل إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، وسلوكيات المواطنة الإيجابية، وتوعية المشاركين بمخاطر المخدرات، ضمن جهود إدارة التأهيل الشرطي المستمرة في نشر القيم النبيلة والسلوكيات السليمة في نفوس الطلبة والطالبات وبحضور أولياء أمور الطلاب.

وتناولت محاضرة العقيد الدكتور سعيد علي الخييلي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المبادئ الأساسية للمواطنة الرقمية الإيجابية وهي الأمن والحكمة للبقاء على اطلاع دائم بالمفاهيم والمتغيرات المرتبطة بالعالم الرقمي، وتثقيف النفس والآخرين لاتخاذ قرارات حكيمة عند استخدام الإنترنت، والتفاعل الاجتماعي، والعناصر الرئيسية لتعزيز جودة حياتنا الرقمية بشكل عام، من خلال توعية الجيل بحقوقهم وواجباتهم عند استخدام تقنيات التواصل الرقمية واستخدامها بحذر ووعي.

وأكد المقدم محمد سليم الدودة العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أن الشباب هم عماد المستقبل والركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتناول في المحاضرة عدة محاور منها أسباب التعاطي وأضرار المخدرات الصحية والجسدية، أخطار أصدقاء السوء الذين يعتبرون من أهم الأسباب التي تجر الشباب إلى هاوية تعاطي وإدمان المخدرات.